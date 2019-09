Calciomercato Juventus – Clamoroso dalla Germania: ad un passo l’arrivo di Jerome Boateng!

Juventus su Jerome Boateng per sostituire l’infortunato Giorgio Chiellini: dalla Germania ne sono sicuri, l’accordo sarebbe ad un passo

L’infortunio di Giorgio Chiellini ha aperto una falla importante nella difesa della Juventus. Nonostante Paratici abbia dato piena fiducia ai difensori centrali presenti in rosa, la Juventus potrebbe presto tornare sul mercato per comprare un centrale di livello. I tre gol subiti ieri e la prestazione non esaltante di De Ligt, non fa dormire sogni tranquilli a Maurizio Sarri che, visto il livello delle avversarie in Serie A e la volontà di far bene in Champions, ha bisogno di blindare la difesa con qualità ed esperienza. Demiral e Rugani sono giovani e non hanno mai giocato da protagonisti su palcoscenici importanti, lo stesso De Ligt potrebbe pagare l’ambientamento nella nuova realtà più performante dell’Eredivisie. La Bild riporta del clamoroso accordo fra Juventus e Bayern Monaco per portare Jerome Boateng a Torino. Affare in fase di definizione visto che il giocatore è rimasto in panchina nell’ultimo turno di campionato, oggi non si è allenato con la squadra e non ha partecipato al servizio fotografico di inizio stagione.

SCARICA L’APP DI SPORTFAIR PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO SULLE ULTIME NOTIZIE:

Valuta questo articolo