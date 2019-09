Calciomercato Juventus, si lavora allo scambio Rakitic-Bernardeschi con il Barça: c’è un ostacolo da superare

I due club stanno lavorando allo scambio tra il croato e l’italiano, ma l’operazione non si sblocca per il conguaglio chiesto dai bianconeri

Il mercato della Juventus non è ancora terminato, il club bianconero sta lavorando insieme con il Barcellona a due possibili scambi che al momento vengono tenuti in stand-by.

Il primo riguarda quello tra Rakitic e Bernardeschi, i bianconeri infatti chiedono un conguaglio economico per procedere alla chiusura dell’operazione, al contrario dei blaugrana che spingono per uno scambio alla pari. L’altra trattativa riguarda la difesa, con la Juve pronta a mettere sul piatto Rugani per uno tra Umtiti o Todibo. Le parti continuano a discutere, ma in questo momento entrambe le operazioni restano in stand-by.

Valuta questo articolo