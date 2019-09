Calciomercato Inter, Icardi sempre più vicino al Paris Saint-Germain: gli aggiornamenti

L’attaccante argentino pronto a dire sì al trasferimento al Paris Saint-Germain, prima però vuole rinnovare il suo contratto con l’Inter

Procede in maniera spedita la trattativa tra Inter e Paris Saint-Germain per Mauro Icardi, l’attaccante argentino ha aperto alla possibilità di trasferirsi in Francia, chiedendo però prima il rinnovo con la società nerazzurra.

Secondo Sky Sport, Wanda Nara sta lavorando in queste ore per provare a definire il tutto, permettendo così al marito di partire per la Francia dopo l’ora di pranzo. Sembra dunque essere arrivato il momento decisivo per la separazione di Icardi e l’Inter, che sta definendo l’accordo con il Paris Saint-Germain per chiudere l’operazione con la formula del prestito con diritto di riscatto. Le prossime ore saranno quelle decisive, Maurito è pronto a lasciare l’Italia.

