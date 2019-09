Calciomercato Inter – Mauro Icardi è un nuovo giocatore del PSG: cifre e dettagli dell’accordo

Inter e PSG hanno trovato l’accordo per la cessione di Mauro Icardi: il giocatore si trasferisce in prestito con diritto di riscatto all’ombra della Tour Eiffel

Dopo diversi mesi di guerra fredda, a tratti anche caldissima, le strade fra Icardi e l’Inter si sono separate, almeno per un anno. L’attaccante argentino è diventato un nuovo giocatore del PSG che, nelle ultime ore del calciomercato francese (che chiude a mezzanotte) ha ufficializzato l’accordo con il club meneghino. Icardi si trasferirà a Parigi in prestito gratuito con un diritto di riscatto da 70 milioni di euro. Il giocatore ha firmato un contratto di 5 anni, nel quale percepirà 7 milioni più bonus alla prima stagione, che si alzeranno intorno ai 10 dalla seconda in caso di eventuale riscatto. A proposito di ‘eventualità’, l’Inter si è tutelata: Icardi ha rinnovato con il club nerazzurro fino al 2022, accettando di percepire 5 milioni quest’anno e 7 milioni negli eventuali successivi due anni se il diritto di riscatto non viene esercitato dai parigini.

