Calciomercato Inter, su Icardi è rimasto solo il Paris Saint-Germain: domani si può chiudere!

Contatti continui tra l’Inter e il PSG in queste ore per Icardi, ma prima di chiudere i nerazzurri vogliono rinnovare il contratto

La telenovela Icardi potrebbe concludersi nella giornata di domani, l’Inter infatti conta di chiudere con il Paris Saint-Germain, unico club rimasto sulle tracce dell’argentino.

Contatti continui in queste ore tra le parti secondo quanto riferisce Sky Sport, l’attaccante nerazzurro deve decidere se accettare il trasferimento, che avverrà in caso in prestito secco. Per arrivare alla fumata bianca è fondamentale che arrivi prima il rinnovo di contratto di Icardi con l’Inter, è questa la conditio sine qua non che potrebbe far saltare definitivamente il banco. Domani giornata decisiva, il destino di Icardi sta per essere definito. Sull’argentino poi si è soffermato prima del match di Cagliari l’ad Marotta: “siamo stati molto chiari e oggi siamo sereni, affronteremo con questo stato d’animo la situazione. Ma credo sia giusto dare il giusto spazio agli attori principali,i giocatori che scendono in campo e i tifosi. Non è un problema, è una gestione ordinaria di quelle che sono le dinamiche del calcio con la massima trasparenza che ci ha contraddistinto sin ora. Quando si chiuderà il mercato saremo ancora più chiari“.

SCARICA L’APP DI SPORTFAIR PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO SULLE ULTIME NOTIZIE:

Valuta questo articolo