Bufera in casa Fiorentina: slogan contro le vittime dell’Heysel durante la festa dei tifosi

Slogan contro le vittime dell’Heysel durante la festa dei tifosi della Fiesole: la Fiorentina condanna duramente il gesto

Bufera in casa Fiorentina per quanto accaduto durante la tradizionale festa privata dei club dei tifosi della curva Fiesole. In un video circolato sui social dopo la serata, sono presenti slogan contro le vittime della tragedia dell’Heysel.

La società Viola ha condannato il gesto con un comunicato: “fin dal primo giorno il presidente Rocco Commisso è stato chiaro: no a cori offensivi, violenti e razzisti. Dispiace che finisca nel mirino una tifoseria come quella viola e nello specifico quella della curva Fiesole per colpa di pochi che hanno cercato di guastare quella che era semplicemente una festa del nostro tifo“.

SCARICA L’APP DI SPORTFAIR PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO SULLE ULTIME NOTIZIE:

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE