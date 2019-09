Notizia shock dal Brasile, è morto il figlio di Cafu: fatale un infarto mentre giocava a calcio in giardino

Il figlio dell’ex giocatore del Milan è venuto a mancare per una crisi cardiaca che non gli ha lasciato scampo, tanti i messaggi di cordoglio per Cafu

Una tragica notizia scuote il mondo del calcio, coinvolgendo uno dei terzini più forti che il Brasile abbia mai avuto. Il figlio di Marcos Cafu è deceduto nella casa di famiglia a Barueri, per colpa di un attacco cardiaco che non gli ha lasciato scampo.

A riportarlo è la testata sudamericana Globoesporte, che ha raccolto la testimonianza dell’ex amico e compagno di squadra Paulo Sergio. Danilo de Moraes, trent’anni da poco compiuti, stava giocando a pallone in giardino, quando improvvisamente si è sentito male. Immediato il trasporto in ospedale, ma i soccorsi si sono rivelati inutili e per il figlio di Cafu non c’è stato nulla da fare. Un periodo nerissimo per l’ex Milan, che lo scorso mese è dovuto intervenire in pubblico per smentire alcune indiscrezioni che lo volevano in bancarotta. Adesso questa mazzata ancora più dura, che sarà davvero difficile da incassare. L’intero calcio brasiliano e non solo si è già stretto intorno a Cafu, sono tantissimi i messaggi ricevuti sui social dall’ex terzino, che avrà certamente bisogno di tutto questo affetto per superare questi tragici momenti.

