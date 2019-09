Bologna, Mihajlovic torna in ospedale: il comunicato dei medici però induce all’ottimismo

L’Ospedale Sant’Orsola di Bologna ha diramato un comunicato su Mihajlovic, sottolineando come il serbo sia in condizioni molto buone

Sinisa Mihajlovic è tornato oggi presso l’Ospedale Sant’Orsola di Bologna per iniziare il secondo ciclo di cure contro la leucemia, diagnosticatagli ormai qualche settimana fa.

L’allenatore serbo ha concluso la prima parte di chemioterapia durata 40 giorni, tornando in campo per le prime due partite di campionato, guidando il Bologna dalla panchina. Oggi il nosocomio emiliano ha diramato un comunicato sulle condizioni di Mihajlovic, inducendo all’ottimismo: “Sinisa Mihajlovic è da oggi nuovamente ricoverato presso l’Unità Operativa di Ematologia del Policlinico Sant’Orsola per proseguire il programma di terapia. Le condizioni cliniche del paziente sono molto buone. Gli accertamenti eseguiti prima della dimissione successiva al precedente ricovero hanno dimostrato un esito soddisfacente del primo ciclo di chemioterapia”. Sinisa non potrà guidare il Bologna nel prossimo match con il Brescia, ma rimarrà in contatto tramite video e auricolare con il tattico De Leo e il vice Tanjga.

