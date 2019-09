Bologna – Mihajlovic salta la sfida col Brescia: riprese le cure contro la leucemia

Ricominciate le cure contro la leucemia: Mihajlovic costretto a saltare la sfida col Brescia

Sono ricominciate le cure contro la leucemia per Sinisa Mihajlovic: l’allenatore serbo, dopo aver sorpreso tutti i tifosi del Bologna sedendosi in panchina nelle prime due partite del campionato italiano di Serie A, adesso deve momentaneamente alzare bandiera bianca.

Mihajlovic, dovrà tornare all’ospedale Sant’Orsola per il secondo ciclo della chemioterapia dunque non potrà seguire a Brescia i suoi ragazzi per la partita prevista per il 15 settembre, cedendo il suo ruolo al vice De Leo. Mihajlovic darà comunque le sue indicazioni tattiche al suo collaboratore Taniga, rimanendo sempre in contatto con tutto lo staff del Bologna.

