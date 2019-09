BlaBlaBus apre la nuova linea Milano-Berlino: c’è anche la fermata a Monaco di Baviera per l’Oktoberfest, i prezzi

Si aprono oggi le vendite dei biglietti della linea BlaBlaBus Milano-Berlino: dal 24 settembre sarà possibile raggiungere la capitale tedesca, Innsbruck e Monaco con prezzi a partire da 4,99 euro

Un’altra novità da BlaBlaBus, la nuova rete del trasporto su strada creata da BlaBlaCar. Su www.BlaBlaCar.it e presso i punti vendita autorizzati da oggi sono aperte le vendite dei biglietti per la nuova linea Milano-Berlino, i cui viaggi inizieranno il 24 settembre con prezzi a partire da 4,99 euro per le corse acquistate ed effettuate entro la fine di settembre. Nei viaggi in BlaBlaBus, ogni passeggero ha la possibilità di portare con sé due bagagli grandi e due bagagli a mano. Tutti i BlaBlaBus sono dotati di Wi-Fi gratuito e di prese elettriche.

La nuova linea di BlaBlaBus Milano-Berlino fermerà a Monaco di Baviera. L’apertura delle vendite è un’occasione imperdibile per un viaggio all’Oktoberfest, che si svolgerà proprio a Monaco dal 21 settembre al 6 ottobre. Grazie a BlaBlaBus, fino al 30 settembre sarà possibile raggiungere l’Oktobertfest con soli 4,99 euro, e dall’1 ottobre si potrà arrivare a Monaco con soli 24,99 euro.

Un’altra fermata della linea BlaBlaBus Milano-Berlino sarà Innsbruck, dove da fine novembre si svolgeranno i tradizionali mercatini di Natale che richiamano ogni anno migliaia di turisti. Milano-Innsbruck in BlaBlaBus dall’1 ottobre costerà solo 19,99 euro.

Più nel dettaglio, la linea BlaBlaBus Milano-Berlino effettuerà le seguenti fermate, nei seguenti orari:

ANDATA

Milano 23:45

Innsbruck 4:55

Munchen 7:15

Nuremberg 9:20

Leipzig 13:45

Berlin 16:05

RITORNO

Berlino 6:30

Leipzig 8:55

Nuremberg 13:20

Munchen 15:25

Innsbruck 17:40

Milan 23:15

La linea Milano-Berlino amplia l’offerta di BlaBlaBus, che da questa estate offre già ai viaggiatori collegamenti con la Francia, la Germania e la Svizzera. Le linee già attive sono le seguenti:

Bologna-Montpellier : in partenza da Bologna tutti i giovedì, venerdì, sabato e domenica alle 07:50 del mattino e con fermate a Genova, La Spezia, Nizza Aeroporto, Cannes e Marsiglia. Bergamo-Montpellier : che parte da Bergamo alle 10:40 il mercoledì, il venerdì e la domenica. La linea Bergamo-Montpellier passa da Milano (ore 11:55), Nizza Aeroporto, Cannes, Fréjus, Marsiglia, Marsiglia Aeroporto e Nîmes. Milano-Torino-Lione-Parigi , con partenze quotidiane da Milano alle ore 07:45. Milano-Ginevra-Macôn-Parigi , con partenze quotidiane da Milano alle ore 18:00.



