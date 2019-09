Ben Arfa, lo svincolato più corteggiato che però… rifiuta tutte: “è come con le donne, se nessuna mi attrae…”

Ben Arfa è stato corteggiato da diverse squadre, ma ogni offerta è stata rispedita al mittente: il francese ha spiegato di non essere stato convinto di nessuna proposta

Il mercato dei principali campionati europei è ormai concluso, ma si può ancora operare in cerca di qualche calciatore svincolato che possa puntellare la rosa. Fra i giocatori senza contratto, Hatem Ben Arfa è sicuramente uno dei più intriganti. Il fantasista franco-tunisino è stato a lungo corteggiato nelle ultime settimane, addirittura anche Fiorentina e Sampdoria hanno provato a prenderlo, ma lui ha rispedito ogni offerta al mittente. Il motivo? Nessun progetto era realmente di suo gradimento. Il calciatore lo ha spiegato con una storia su Instagram nella quale si è lanciato in particolare paragone con il genere femminile: “nessun progetto che mi è stato presentato mi ha attratto. È come con una donna: se non ti accende, la lasci andare”.

