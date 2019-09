Basket – Nzosa fugge a Malaga: il caso del giovane ragazzino della Stella Azzurra Roma

Il caso di Yannick Nzosa: il giovanissimo cestista della Stella Azzurra Roma fuggito a Malaga col suo mentore

Yannick Nzosa è un giovanissimo cestista congolese, reclutato dalla Stella Azzurra Roma due anni fa: la società romana lo ha scelto a Kinshasa, dove il giovane, alto 213 centimetri, ha lascito un fratello, la madre e quattro sorelle. Un giovane promettente, che potrebbe avere un futuro in NBA, il cui caso sta facendo discutere tutto il mondo della palla a spicchi.

Yannick, che con la Stella Azzurra stava svolgendo il precampionato di Serie A-2, a Roseto, è fuggito venerdì scorso, ingannando lo staff: anzichè salire su uno dei due pullman che portavano i giocatori al palazzetto per l’allenamento, Yannick è uscito da un’uscita secondaria dell’hotel, dove lo aspettava un’auto nera, con a bordo il suo mentore Lolonga. I due sono presto volati alla volta di Malaga, dove il 16enne giocherà appena risolverà alcuni aspetti burocratici.

La società romana ha subito chiamato la polizia, che ha accertato che Nzosa sta bene e non è in pericolo: il giovane cestista ha ringraziato il suo vecchio club sui social, per poi cambiare le informazioni del suo profilo instagram, aggiornandole con la sua nuova squadra.

Adesso Nzosa deve solo attendere che la Fiba decida quale è l’indennizzo che la Stella Azzurra dovrà ricevere, ed il club capitolino riceverà la quota stabilita, potrà giocare con la sua nuova squadra. Intanto Yannick si limiterà ad allenarsi col Malaga, in attesa della risoluzione delle problematiche burocratiche.

