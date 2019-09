Barcellona, la strana clausola nel contratto di Messi: la ‘Pulce’ può liberarsi gratuitamente… ogni estate!

Una particolare clausola nel contratto di Leo Messi è venuta alla luce nelle ultime ore: il fuoriclasse argentino può lasciare il Barcellona, gratuitamente, ogni estate

Chiunque avesse Lionel Messi in squadra cercherebbe di blindarlo in ogni modo, proponendogli un maxi contratto con una clausola rescissoria che spaventi ogni possibile acquirente. Il Barcellona ha esattamente fatto così: i 700 milioni di clausola rescissoria hanno scoraggiato qualsiasi altro club, ma due estati fa, quando Messi espresse più di un dubbio in sede di rinnovo, i blaugrana accettarono di inserire nel suo contratto una clausola davvero particolare.

Dalle colonne di ‘El Pais’ si legge che la ‘Pulce’ può liberarsi, gratuitamente, ogni estate! L’unica regola è che deve comunicarlo al club con un mese di preavviso, come un impiegato qualsiasi. La conferma è arrivata anche dallo stesso Barcellona. Il contratto di Messi scade fra due anni, nel 2021, e per ora Messi non ha mai preso in considerazione l’idea di lasciare la Catalogna. Una clausola del genere ricorda molto la situazione contrattuale di LeBron James con i Cleveland Cavaliers: in quel caso, il ‘Re’ rinnovava annualmente con la franchigia ‘obbligandola’ a mantenere una squadra competitiva per il titolo. In caso contrario sarebbe stato addio, gratuito. L’arrivo di Griezmann e De Jong, il tentativo di riportare a casa Neymar e la volontà di spendere oltre 300 milioni sul mercato, sono la conferma che il Barcellona vuole accontentare il suo fuoriclasse, invitandolo a non andare via.

SCARICA L’APP DI SPORTFAIR PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO SULLE ULTIME NOTIZIE:

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE