Barcellona, il presidente Bartomeu esce allo scoperto: “vi dico tutta la verità sull’affare Neymar”

Il presidente blaugrana ha fatto chiarezza sull’operazione Neymar, spiegando come siano andate le cose con il Paris Saint-Germain

Adesso che il mercato è chiuso, il presidente Bartomeu può finalmente fare chiarezza sulla trattativa tra il Barcellona e il Paris Saint-Germain per Neymar, vicinissimo a tornare in blaugrana nell’ultima finestra di mercato.

Interrogato dalla tv ufficiale del club, il numero uno del club spagnolo ha rivelato: “non era in programma ma a un certo punto dell’estate veniamo a sapere che Neymar potrebbe lasciare il Psg e Leonardo apre alla trattativa. Mi risulta che almeno altri tre club avrebbero provato a prenderlo ma il giocatore ha detto più volte al Psg che se doveva andare via, sarebbe andato solo al Barcellona. L’operazione poi non è andata in porto perché le richieste non potevano essere soddisfatte. Era un’opportunità di mercato, un extra. Se l’area sportiva della società mi dice che Neymar era sul mercato, dovevamo provarci. Contropartite? Il Barcellona non ha mai messo alcun giocatore sul tavolo, lo ha fatto il Psg, che chiedeva soldi più calciatori in prestito con diritto di riscatto. Per noi erano richieste insostenibili e ci siamo fermati. Abbiamo fatto tutto il possibile perché venisse Neymar. Ci risulta che il ragazzo abbia detto al Psg di voler trattare solo con noi, ha fatto quello che doveva e alla fine lui e il Psg hanno deciso di andare avanti insieme. Voleva andare via ma alla fine giocherà ancora a Parigi. Non potevamo accettare le condizioni che ci avevano posto. Quando a gennaio o febbraio parleremo della prossima stagione, faremo le nostre valutazioni. Ma dipenderà anche dal Psg, se manterrà lo stesso atteggiamento. E’ difficile prendere un loro giocatore ma questo vale anche per noi, non vogliamo vendere i nostri giocatori migliori“.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE