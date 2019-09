Barcellona, si lavora al rinnovo di Messi: contratto a vita con la possibilità di esaudire un piccolo desiderio

Il giocatore argentino e il club blaugrana starebbero negoziando il rinnovo del contratto attualmente in scadenza nel 2021

La carriera di Lionel Messi resta legata al Barcellona, nonostante la presenza di quella clausola che gli permetterebbe di liberarsi gratis al termine di ogni stagione.

La Pulce ha legato il proprio nome alla società catalana, decidendo di chiudere la propria carriera ad alti livelli davanti al pubblico del Camp Nou. Il suo contratto scade nel 2021, ma sono già stati avviati i primi contatti per il rinnovo, con il presidente Bartomeu che avrebbe in mente di proporre a Messi un contratto a vita, senza data di scadenza. Stando a quanto riderisce il ‘Mundo Deportivo’, il numero uno blaugrana non vorrebbe porre limiti alla permanenza del ‘Dieci’ a Barcellona, dunque l’intenzione sarebbe quella di fargli firmare un contratto senza scadenza, che dovrebbe arrivare fino al 2022, quando Messi avrà 35 anni. Dopodiché l’argentino potrebbe coronare il suo ultimo desiderio agonistico, giocare anche solo per qualche mese nei Newell’s Old Boys, la squadra dove ha militato da ragazzino.

