Atletica – Match Europa-USA: Davide Re terzo, bene anche Filippo Tortu

Atletica: Davide Re terzo nei 400 nel match Europa-USA, bene anche Tortu,quarto nei 100

Davide Re chiude al terzo posto la sfida di Minsk contro gli Stati Uniti, indossando la maglia dell’Europa. Il primatista italiano dei 400 metri corre in 46.05 nel giro di pista, battuto soltanto dagli statunitensi Michael Cherry (45.13) e Wil London (45.39). Senza verve la prova del favorito della vigilia Nathan Strother (47.15, ottavo). Il 26enne ligure delle Fiamme Gialle sceglie un avvio prudente, subito incalzato da Cherry che dalla corsia interna gli si affianca già nei primi 150 metri. È nel finale che Re esce bene e trova un posto tra i primi tre, mettendo in fila l’americano Tyrell Richard (46.38) e i tre compagni di team europeo Karol Zalewski (46.57), Rabah Yousif (46.76) e Luka Janezic (46.89). Per il recordman era l’ultima prova prima dei Mondiali di Doha ai quali si presenta con l’accredito di 44.77, primo azzurro sotto il muro dei 45 secondi.

TORTU 10.29 – Quarto posto per Filippo Tortu nei 100 metri. Il primatista italiano si esprime in 10.29, con vento contrario (-1.1) nella gara dominata dal terzetto di statunitensi composto da Mike Rodgers (10.20), Christopher Belcher (10.25) e Derek Kemp (10.28). La falsa partenza sanzionata all’altro americano Isiah Young, e successive richieste di spiegazioni, costringe gli sprinter a rimanere sui blocchi per quasi cinque minuti. Il secondo sparo è quello buono: Tortu con la maglia bianca e arancio del Team Europe si mette in moto senza il riferimento della corsia esterna lasciata vuota da Young, con Rodgers al proprio fianco che trova una partenza decisa. Sul lanciato, il 21enne brianzolo delle Fiamme Gialle riesce a non far scappare via il trio a stelle e strisce, nella sua seconda gara dopo lo stop per infortunio muscolare, ultimo impegno prima dei Mondiali di Doha che inizieranno il 27 settembre. Allo stadio Dinamo si lascia alle spalle gli altri tre europei, il britannico Ojie Edoburun (10.31), l’olandese Christopher Garia (10.46) e il tedesco Patrick Domogala (10.57). Il velocista azzurro era rientrato alle competizioni al Palio della Quercia di Rovereto con 10.21 controvento (-1.5).

QUATTRO AZZURRI NELLA SECONDA GIORNATA – Domani, nella seconda giornata del match Europa-Usa, andranno in pista altri quattro azzurri: alle 18.58 (orario italiano) Ayomide Folorunso nei 400hs, alle 20 Fausto Desalu nei 200, alle 20.18 Luminosa Bogliolo nei 100hs e alle 20.35 Yeman Crippa nei 3000.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE