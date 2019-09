Atletica, domani la prima giornata del match Europa-USA: subito due azzurri in pista

Comincerà domani la sfida tra il team europeo e quello americano a Minsk, subito Filippo Tortu e Davide Re in pista

Domani due big azzurri in pista nella prima giornata del match Europa-Usa di Minsk, in Bielorussia. Filippo Tortu (Fiamme Gialle) nei 100 metri alle 18.30 italiane sfida lo statunitense Mike Rodgers nell’ultima gara prima dei Mondiali di Doha, per confermare le buone impressioni destate nel rientro di Rovereto. Davide Re (Fiamme Gialle), reduce dalla doppia vittoria agli Europei a squadre nei 400 e con la 4×400, prosegue il viaggio verso Doha correndo alle 19.58 nel giro di pista, specialità di cui è diventato recordman italiano con 44.77. Nella seconda giornata, martedì, gareggeranno Fausto Desalu (200), Yeman Crippa (3000), Luminosa Bogliolo (100hs) e Ayomide Folorunso (400hs). Il match Europa-Usa di Minsk sarà visibile in diretta streaming lunedì 9 e martedì 10 settembre, dalle 18.00 alle 21.15, sul portale Eurovision.

