Atletica – Diamond League, Vallortigara in pedana per il Memorial Van Damme di Bruxelles

L’azzurra cerca una buona prestazione dopo il rientro avvenuto domenica scorsa a Bellinzona

Quattro azzurre domani (venerdì 6 settembre) al Memorial Van Damme di Bruxelles, in Belgio, nella seconda delle due finali della IAAF Diamond League. Nel salto in alto, Elena Vallortigara (Carabinieri) cerca conferme dopo il buon rientro di domenica scorsa a Bellinzona (1,91) dopo tre mesi di stop per infortunio alla caviglia destra. Nell’ultima giornata utile per il conseguimento dello standard d’iscrizione per i Mondiali di Doha (1,94), la vicentina incontrerà in pedana tutto il meglio della specialità, a partire dalla dominatrice Mariya Lasitskene. Nelle gare extra, corsie per Ayomide Folorunso (Fiamme Oro) e Yadisleidy Pedroso (Aeronautica) nei 400 ostacoli, e per Elisabetta Vandi (Fiamme Oro) nei 400 metri. Il meeting di Bruxelles sarà trasmesso in diretta, venerdì 6 settembre, su Sky Sport Arena (canale 204 Sky) dalle ore 20.00 alle 22.15.

Valuta questo articolo