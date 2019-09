Arrestato il fratello di Simone Biles, il messaggio della campionessa statunitense è straziante: “il mio cuore sanguina”

Le prime parole di Simone Biles dopo l’arresto del fratello per omicidio: lo straziante commento della campionessa statunitense di ginnastica

Simone Biles non nasconde tutto il suo dolore per la tragedia che ha colpito la sua famiglia e tante altre. Qualche giorno fa è stato annunciato l’arresto del fratello maggiore della campionessa statunitense di ginnastica: Tevin Bilen-Thomas si trova in carcere perchè accusato di omicidio.

“Il mio cuore sanguina per tutte le persone coinvolte, specialmente per le vittime e le loro famiglie“, ha dichiarato la pluricampionessa olimpica, che sta avendo “difficoltà a metabolizzare quanto accaduto“. Simone Biles ha chiesto il rispetto della privacy in un momento così difficile per lei e la sua famiglia.

