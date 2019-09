Armenia-Italia, clamoroso attacco social di Karapetyan a Bonucci: “davvero vergognoso…” [FOTO]

L’attaccante armeno ha attaccato duramente il difensore azzurro, colpevole di aver indotto l’arbitro ad espellerlo simulando un colpo al viso

La sua espulsione ha aiutato l’Italia a prendersi i tre punti in Armenia, risolvendo una partita complicata e ottenendo così il quinto successo in altrettante partite giocate nel girone di qualificazione ad Euro 2020. Aleksandre Karapetyan però non ci sta a passare per cattivo, attaccando duramente Leonardo Bonucci sui social per la sceneggiata che ha spinto l’arbitro ad estrarre il cartellino rosso per il giocatore armeno.

Già ammonito per una piccola rissa con Verratti, l’attaccante 31enne è stato spedito sotto la doccia per una presunta gomitata rifilata al difensore della Juventus, non avvenuta riguardando le immagini al rallenty. Proprio per questo motivo, Karapetyan ha attaccato duramente sui social Bonucci: “ho molto rispetto per quello che hai conquistato in carriera, ma tutto questo è davvero vergognoso“, postando la foto del contatto incriminato.

