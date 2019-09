NBA – Anthony Davis lavora per migliorare: “ho allenato il mio tiro da 3, voglio aiutare i Lakers a vincere il titolo”

Anthony Davis pronto a migliorare il proprio tiro da 3 punti: il big man dei Lakers si è allenato tanto in estate per diventare ancora più forte e portare i giallo-viola al titolo

Anthony Davis è l’uomo-copertina di NBA 2K20 e in occasione del lancio del nuovo videogioco sul basket americano ha lanciato un chiaro segnale alla lega: i Lakers lotteranno per il titolo. Il big man dei giallo-viola farà coppia con LeBron James per riportare la franchigia losangelina dove merita. E per farlo ha lavorato duramente su un fondamentale davvero importante: “questa estate ho lavorato soprattutto sul mio tiro da tre. Voglio essere in grado di allargare il campo. Per i lunghi il gioco si sta evolvendo in questa direzione. Credo di aver tirato intorno al 30% lo scorso anno (33.1%, ndr). Senza dubbio voglio migliorare questa percentuale, in questo modo potrò aiutare i Lakers e cercare di vincere il titolo”.

