Quando allenare diventa una… seccatura! Il ct Matosas lascia il Costa Rica: “che noia fare l’allenatore ogni 2 mesi”

Gustavo Matotas lascia la panchina del Costa Rica per la troppa… noia: il ct ha deciso che allenare la squadra ‘ogni 2 mesi’ è troppo poco stimolante

Spesso gli allenatori sono costretti a lasciare la panchina di una squadra a causa di attriti con i giocatori, diversità di vedute con la dirigenza, promesse mancate in sede di mercato o diverse altre ragioni di natura ‘tecnica’. Gustavo Matosas ha invece lasciato il suo incarico per… noia. Il ct della Costa Rica si è detto stufo di passare troppo tempo senza allenare i suoi ragazzi, impegnati con la nazionale solo ogni 2 mesi. In conferenza stampa Matosas ha spiegato: “mi sono reso conto che allenare una Nazionale mi fa sentire improduttivo. Guardare i video per preparare le gare mi uccide. Non è quello che mi piace fare. È difficile non avere giocatori da allenare ogni giorno. Arrivano da me solo per una settimana ogni due mesi. Questa cosa mi sta uccidendo. Non sapevo che essere l’allenatore di una Nazionale fosse così noioso. Non mi pento della mia scelta e non lascio frustrato perché ho dato il massimo. Non rifarò il ct in futuro perché non posso allenare i giocatori solo ogni due mesi. Questo lavoro non fa per me”.

