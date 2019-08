WWE – Le pesanti accuse dell’ex marito di Kaitlyn: “Seth Rollins le inviava foto nudo mentre eravamo sposati”

L’ex marito di Kaitlyn, PJ Braun, attaccatta pubblicamente Seth Rollins accusandolo di aver mandato foto di nudo alla moglie quando erano ancora sposati

Seth Rollins è uno dei wrestler WWE più in voga del momento. I fan lo apprezzano tanto per il suo talento sul ring quanto per la relazione che lo lega alla collega Becky Lynch (che abbiamo intervistato a proposito di amore e gelosia), diventata parte anche di una storyline. Nelle ultime ore però, l’ex Campione Universale è finito al centro di una burrascosa polemica. PJ Braun, ex marito di Celeste Bonin, meglio conosciuta come Kaitlyn, ex Divas Champion in WWE, ha rivolto pesanti accuse ai danni di Seth Rollins.

Stando a quanto riporta il Sun, l’uomo avrebbe visto Seth Rollins inviare alla moglie delle foto che lo ritraevano completamente nudo: “vi dico chi odio. Odio Seth Rollins. Seth Rollins ha mandato, quando eravamo ancora sposati con quella che chiamo la mia ex-moglie, foto di lui nudo mentre usciva dalla doccia e altre cazzate. Un giorno me ne sono accorto. Questo è stato motivo di un duro confronto fra me e mia moglie. Lei mi ha detto: ‘questa è la sua natura, è un ragazzo al quale piace flirtare’. Lui è anche finito nei guai per aver postato il pene su Twitter o qualcosa del genere. Io ho detto: “è consapevole che siamo sposati? Che cazzo sta succedendo? Se gli metto le mani addosso gli stacco le fottute braccia. È solo una fighetta”.

