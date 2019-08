WWE – Harley Race morto all’età di 76 anni: era malato terminale di cancro

Il mondo del wrestling WWE piange la morte di Harley Race: l’ex wrestler era malato terminale di cancro ai polmoni

Tramite un comunicato ufficiale apparso sul proprio sito, la WWE ha annunciato la morte di Harley Race, gravemente malato di cancro ai polmoni e considerato terminale da diversi mesi. Si è spento nelle ultime ore a Troy, Missouri. Harley Race è considerato una leggenda del wrestling, una delle prime superstar della disciplina. Nella sua carriera trentennale, Harley Race ha avuto faide importanti con leggende del calibro di Ric Flair e Dusty Rhodes. Ha combattuto dal 1965 al 1986 per l’American Wrestling Alliance (AWA), dal 1970 al 1984 per la National Wrestling Alliance (NWA), dal 1986 al 1989 per la World Wrestling Federation (WWF) e dal 1990 al 1995 per la World Championship Wrestling. Fu il primo NWA United States Champion, vinse 8 volte il National Wrestling Alliance (NWA) World Heavyweight Champion.

