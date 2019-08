WTA Washington – Camila Giorgi inarrestabile, semifinale in tasca grazie al successo sulla kazaka Diyas

La tennista italiana accede in semifinale al torneo di Washington, superando in due set la kazaka Diyas con il punteggio di 6-3, 6-2

Camila Giorgi non si ferma e stacca il pass per il torneo WTA di Washington, l’azzurra non lascia scampo alla kazaka Diyas superandola con il punteggio di 6-3, 6-2 dopo un’ora e dodici minuti di gioco.

Una prestazione davvero esaltante quella dell’azzurra, capace di mettere sotto scacco la propria avversaria per l’intero incontro, guadagnandosi così l’accesso in semifinale. Nel penultimo atto del torneo americano, Camila Giorgi se la vedrà con la padrona di casa McNally, abile a battere la Hsieh in due set con il risultato di 6-4, 6-3.

