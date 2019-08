WTA Toronto – Svitolina stacca il pass per i quarti: Bencic alza bandiera bianca dopo 2 set

Elina Svitolina accede ai quarti di finale del WTA di Toronto: la tennista ucraina si impone in due set su Belinda Bencic

Elina Svitolina stacca il pass per i quarti di finale del WTA di Toronto. La tennista ucraina, numero 7 al mondo e 6ª testa di serie del torneo canadese, ha avuto la meglio su Belinda Bencic in 1 ora e 19 minuti. Svitolina si è imposta in due set con il punteggio di 2-6 / 4-6. Ai quarti di finale l’attende la sfida contro Sofia Kenin.

