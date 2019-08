WTA Toronto – Elina Svitolina sorpresa da Sofia Kenin, l’americana è la prima semifinalista

La tennista americana si impone in due set contro l’ucraina, stendendola con il risultato di 7-6, 6-4 dopo quasi due ore di match

Sofia Kenin stacca il pass per la semifinale della “Rogers Cup“, torneo Wta Premier con un montepremi pari a 2.830.000 dollari, in corso sui campi in cemento di Toronto, in Canada. Tutto facile per la tennista americana, riuscita ad avere la meglio su Elina Svitolina con il punteggio di 7-6, 6-4 dopo un’ora e quarantasette minuti di gioco.

Match in equilibrio soprattutto nella prima frazione, conclusasi con il tie-brek vinto proprio dall’americana, abile poi a chiudere la contesa senza giungere al terzo set. In semifinale Sofia Kenin se la vedrà con la vincente del match tra Pliskova e Andreescu.

