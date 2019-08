WTA Toronto – Svitolina e Halep agli ottavi: sconfitte Siniakova e Brady

Svitolina e Halep accedono agli ottavi di finale del WTA di Toronto: la tennista ucraina supera Siniakova in tre set, con lo stesso punteggio la romena batte Brady

Doppio successo per due delle tenniste più attese del WTA di Toronto. Elina Svitolina e Simona Halep accedono agli ottavi di finale del torneo canadese vincendo i rispettivi match in tre set. Dopo 2 ore e 2 minuti di match, Svitolina supera la numero 41 al mondo, Katerina Siniakova, con il punteggio di 3-6 / 6-3 / 3-6. Servono invece 2 ore e 29 minuti a Simona Halep per battere Jennifer Brady, numero 76 al mondo, con il punteggio di 6-4 / 5-7 / 6-7 (5-7).

