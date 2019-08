WTA Toronto – Sloane Stephens sconfitta all’esordio: la tennista americana cede a Bouzkova in due set

Sloane Stephens ko all’esordio nel WTA di Toronto: la tennista americana ko contro la ceca Bouzkovca in due set

Ancora un ko al primo turno per Sloane Stephens. Dopo la rapida eliminazione nel WTA di Washington in favore di Peterson, la tennista americana stecca ancora all’esordio sul cemento canadese del WTA di Montreal. La numero 8 al mondo alza bandiera bianca dopo 1 ora e 43 minuti di gioco contro la ceca Marie Bouzkova, numero 91 del ranking femminile, sconfitta in due set conclusi con il punteggio di 2-6 / 5-7.

