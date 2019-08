WTA Toronto – Tutto facile per Simona Halep: a Kuznetsova restano appena 3 game

Simona Halep accede ai quarti di finale del WTA di Toronto con facilità: la tennista romena liquida Svetlana Kuznetsova in 2 set

Tutto facile per Simona Halep nella sfida degli ottavi di finale che la vedeva opposta a Svetlana Kuznetsova, numero 198 al mondo ma con due Slam in bacheca e una posizione in classifica che non ne rispecchia le qualità tennistiche. Nessuna sbavatura però per Simona Halep, campionessa in carica di Wimbledon, risultata attenta e concentrata per i 68 minuti di match che le sono valsi il pass per i quarti di finale, staccato con il punteggio di 2-6 / 1-6.

