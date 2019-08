WTA Toronto – Maria Sharapova esce subito di scena, la russa stesa all’esordio dalla Kontaveit

Masha non riesce a superare il primo turno del torneo canadese, cedendo in tre set all’estone Kontaveit con il punteggio di 4-6, 6-3, 6-4

Esordio negativo per Maria Sharapova nel torneo WTA di Toronto, la tennista russa infatti non riesce a superare il primo turno, uscendo di scena al cospetto dell’estone Kontaveit.

Non basta il vantaggio iniziale a Masha per avere la meglio sulla propria avversaria, abile ad imporsi in tre set con il punteggio di 4-6, 6-3, 6-4 dopo due ore e 43 minuti di battaglia. Nel prossimo turno la Kontaveit, numero 19 del ranking WTA, se la vedrà con la vincitrice del match tra Carla Suarez Navarro e Venus Williams.

