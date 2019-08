WTA Toronto – Serena Williams agli ottavi di finale: Mertens spazzata via in due set

Serena Williams raggiunge gli ottavi di finale del WTA di Toronto: la tennista americana supera Elise Mertens in due set

Bastano 77 minuti a Serena Williams per capire ‘chi comanda’. La tennista americana, numero 10 dell’attuale classifica WTA, non ha avuto problemi a superare i sedicesimi di finale del WTA di Toronto. Sul cemento canadese Serena Williams si è imposta in due set, vinti entrambi con il punteggio di 6-3 / 6-3 su Elise Mertens, numero 20 del tennis femminile. Agli ottavi di finale Serena Williams se la vedrà contro Alexandrova.

Valuta questo articolo