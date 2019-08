WTA Toronto – Karolina Pliskova accede ai quarti di finale, spazzata via l’estone Kontaveit

La tennista ceca si qualifica per i quarti di finale del torneo canadese, superando senza problemi la propria avversaria estone

Tutto semplice per Karolina Pliskova contro l’estone Kontaveit, la tennista ceca stacca il pass per i quarti di finale del torneo WTA di Toronto, imponendosi con il punteggio di 6-3, 7-5 dopo un’ora e venti minuti di partita. Un match a senso unico, dominato in lungo e in largo dalla numero 3 del ranking, che nel prossimo turno affronterà la vincente della sfida tra Andreescu e Kiki Bertens, in programma nel tardo pomeriggio italiano.

