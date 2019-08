WTA Toronto – Osaka agli ottavi di finale: Tatjana Maria si ritira per infortuna dopo un set

Naomi Osaka accede agli ottavi di finale del WTA di Toronto: la tennista nipponica vince il primo set contro Tatjana Maria che poi si ritira

Dura appena 38 minuti la sfida dei sedicesimi di finale del WTA di Toronto fra Naomi Osaka e Tatjana Maria. La tennista nipponica si è aggiudicata agevolmente il primo set per 2-6 e, all’inizio del secondo, la tennista tedesca si è ritirata per infortunio. Osaka, numero 2 al mondo, affronterà la vincente di Wozniacki-Swiatek e in caso di vittoria tornerà numero 1 al mondo.

