WTA Toronto – Kuznetsova supera Vekic: Wozniacki crolla contro Swiatek

Svetlana Kuznetsova avanza agli ottavi di finale del WTA di Toronto eliminando Donna Vekic: sconfitta per Caroline Wozniacki contro Swiatek

Due campionesse Slam in campo sul cemento del WTA di Toronto, ma con destini diversi. Svetlana Kuznetsova, scivolata in 198ª posizione, supera Donna Vekic (n°24 WTA) dopo 1 ora e 48 minuti di gioco, vincendo i due set necessari al passaggio del turno con il punteggio di 6-7 (4-7) / 3-6. Una brutta sconfitta invece per Caroline Wozniacki, eliminata dalla polacca Iga Swiatek (N° 65 WTA) al terzo set (6-1 / 3-6 / 4-6).

