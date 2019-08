WTA Toronto – Debutto shock per Angelique Kerber, la tedesca fuori al primo turno contro la Kasatkina

La tennista tedesca parte benissimo nel primo set, salvo poi farsi sorprendere e ribaltare dalla russa che si impone con il risultato di 0-6, 6-2, 6-4

Non solo Maria Sharapova, anche Angelique Kerber non supera il turno inaugurale del torneo WTA di Toronto, cedendo in tre set alla russa Kasatkina. Una sorpresa davvero clamorosa, soprattutto considerando l’avvio di match e lo 0-6 iniziale a favore della tedesca, colpevole poi di staccare la spina e lasciare campo libero alla propria avversaria. Il match termina con il punteggio di 0-6, 6-2, 6-4 a favore della numero 40 del ranking, che se la vedrà nel prossimo turno contro chi la spunterà nel match tra Bouchard e Andreescu.

