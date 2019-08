WTA Toronto – Bianca Vanessa Andreescu prima finalista del torneo: Kenin si arrende in due set

Bianca Vanessa Andreescu è la prima finalista del WTA di Toronto: la tennista canadese batte Sofia Kenin sospinta dal pubblico di casa

Tifosi canadesi in visibilio per la vittoria di Bianca Vanessa Andreescu, prima finalista del WTA di Toronto. Sul cemento di casa, la giocatrice canadese ha superato, dopo 2 ore e 6 minuti di gioco, l’americana Sofia Kenin, numero 29 ATP. Andreescu, numero 27 del ranking mondiale femminile, si è imposta in due set con il punteggio di 4-6 / 6-7 (5-7). In finale affronterà la vincente della sfida tra Bouzkova e Serena Williams.

