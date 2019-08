WTA Toronto – Bertens ko! Bianca Vanessa Andreescu fa impazzire il pubblico di casa e vola ai quarti

Bianca Vanessa Andreescu, sospinta dal pubblico di casa, stende Kiki Bertens in 3 set e accede ai quarti di finale del WTA di Toronto

Il pubblico canadese è tutto per lei e Bianca Vanessa Andreescu non delude le aspettative. La giovane e talentuosa tennista canadese, numero 27 al mondo, batte la quotatissima Kiki Bertens, numero 5 del ranking femminile, e stacca il pass per i quarti di finale del torneo canadese. Bianca Vanessa Andreescu si è imposta in 3 set, vinti con il punteggio di 6-1 / 6-7 (7-9) / 6-4.

