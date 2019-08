WTA Toronto – Viktoria Azarenka annienta Camila Giorgi, l’azzurra spazzata via in poco più di un’ora

Si ferma al primo turno l’avventura di Camila Giorgi in Canada, l’azzurra sconfitta in poco più di un’ora dalla Azarenka

Fatale per Camila Giorgi il primo turno della Rogers Cup, torneo Wta con un montepremi di 2.830.000 dollari in corso sul cemento di Toronto, in Canada. La tennista italiana non riesce ad avere la meglio su Vika Azarenka, capace di imporsi in due semplici set con il punteggio di 6-2, 6-2 dopo un’ora e tredici minuti di partita.

Un confronto davvero a senso unico a favore della bielorussa, riuscita a non dare scampo all’italiana. Nel secondo turno, la Azarenka se la vedrà con l’ucraina Dayana Yastremska, che ha battuto in due set la britannica Konta.

