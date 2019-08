WTA San Jose – Sabalenka vola in semifinale: Suarez Navarro ko in tre set

Sabalenka trionfa in rimonta ai quarti di finale del torneo WTA di San Jose: Suarez Navarro ko in tre set

E’ Sabalenka ad avere la meglio nella lotta di questa sera contro Suarez Navarro, valida per i quarti di finale del torneo WTA di San Jose. La tennista bielorussa, numero 10 del ranking mondiale femminile ha trionfato in rimonta contro la rivale spagnola. Il match è terminato dopo un’ora e 54 minuti di gioco col punteggio di 6-3, 2-6, 4-6. Sabalenka sfiderà la vincente del match tra Vekic e Ahn in semifinale.

