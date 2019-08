WTA New York – Giorgi ai quarti di finale: Petkovic ko in tre set

Prosegue il percorso di Camila Giorgi al torneo WTA di New York: l’azzurra ai quarti di finale

Camila Giorgi sorride nell’edizione inaugurale del Bronx Open, nuovo torneo WTA International dotato di un montepremi di 250mila dollari che ha preso il posto in calendario di New Haven e si disputa sui campi in cemento del Cary Leeds Center for Tennis & Learning del Bronx, a New York, ultimo appuntamento per rifinire la preparazione in vista degli Us Open. L’azzurra, numero 58 del ranking WTA, ha mandato al tappeto oggi la tedesca Petkovic, trionfando dopo due ore e 43 minuti di gioco col punteggio di 3-6, 7-5, 7-6 (3). La 27enne stacca così il pass per i quarti di finale, nei quali dovrà fare i conti con la vincente del match tra Zhu e Cornet.

