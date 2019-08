WTA New York – Camila Giorgi super, trionfo in rimonta: domani la finale con Linette

Camila Giorgi sorride a New York: l’azzurra stacca il pass per la finale del torneo statunitense

Sorride Camila Giorgi al termine di una battaglia durata ben due ore e 41 minuti di gioco a New York. La tennista italiana, numero 58 del ranking mondiale femminile è riuscita ad avere la meglio in rimonta, sulla cinese Wang, nelle semifinali del torneo WTA di New York. Camila Giorgi ha trionfato col punteggio di 6-4, 4-6, 6-7, staccando così il pass per la finalissima, nella quale affronterà Linette.

