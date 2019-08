WTA New York – Camila Giorgi distrugge Alizé Cornet, l’azzurra vola in semifinale senza faticare

La tennista italiana asfalta letteralmente la propria avversaria francese, disintegrandola con il punteggio di 6-2, 6-1

Camila Giorgi stacca il pass per la semifinale a New York, nuovo torneo WTA International dotato di un montepremi di 250mila dollari che ha preso il posto in calendario di New Haven e si disputa sui campi in cemento del Cary Leeds Center for Tennis & Learning del Bronx, a New York, ultimo appuntamento per rifinire la preparazione in vista degli Us Open.

L’azzurra asfalta senza pietà Alizé Cornet, superandola con il punteggio di 6-2, 6-1 dopo un’ora e due minuti di gioco. Un match a senso unico, dominato in lungo e in largo dalla tennista italiana, che adesso sfiderà nel penultimo atto del torneo la vincente del match tra la cinese Wang e la russa Blinkova.

