WTA Cincinnati – Venus Williams si aggiudica il derby di casa: Davis ko in due set

Venus Williams trionfa al primo turno del torneo WTA di Cincinnati: battuta la connazionale Davis in due set

Vittoria all’esordio per Venus Williams al torneo WTA di Cincinnati. La statunitense ha trionfato davanti al pubblico di casa contro la connazionale Davis, in un derby tutto a stelle e strisce. La sorella di Serena, ha trionfato in un’ora e 40 minuti, aggiudicandosi il match col punteggio di 7-5, 6-2 e staccando dunque il pass per i sedicesimi di finale.

Valuta questo articolo