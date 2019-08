WTA Cincinnati – Sonora ripassata di Svetlana Kuznetsova a Sloane Stephens: la russa vince in 53 minuti!

Ha bisogno di appena 53 minuti Svetlana Kuznetsova per battere Sloane Stephens: la tennista russa si impone in 2 set sull’americana

Bastano 53 minuti a Svetlana Kuznetsova per staccare il pass valevole per i quarti di finale dell’ATP di Cincinnati. La tennista russa, scivolata alla posizione numero 153 del ranking mondiale femminile, che di certo non ne rispecchia il talento, ha superato in 2 set l’americana Sloane Stephens. Nonostante il supporto del pubblico di casa, la numero 10 al mondo è stata sconfitta 6-1 / 6-2.

SCARICA L’APP DI SPORTFAIR PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO SULLE ULTIME NOTIZIE:

Valuta questo articolo