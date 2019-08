WTA Cicinnati – Serena Williams ko: l’americana dà forfait per problemi alla schiena

Serena Williams costretta a dare forfait dal WTA di Cincinnati: la tennista americana lascia il torneo statunitense a causa dei problemi alla schiena che l’hanno già fermata in Canada

Serena Williams ci ha provato in ogni modo, ma non c’è stato verso. La schiena fa ancora male e la tennista americana ha annunciato il suo forfait dal WTA di Cincinnati, dopo essere stata costretta qualche giorno fa, a causa dello stesso problema, ad abbandonare la finale del WTA di Toronto contro Bianca Vanessa Andreescu.

Serena Williams ha comunicato: “sono arrivata a Mason domenica ed ho fatto tutto quanto in mio potere per poter scendere in campo stasera. Stamane avevo buone speranze, ma la mia schiena non è in condizioni di farmi scendere in campo. Voglio ringraziare il direttore del torneo Andrea Silva e la WTA per avermi dato ogni opportunità di giocare e voglio ringraziare tutti i fans di Cincinnati per il loro sostegno. Prometto che farà del mio meglio per essere di ritorno il prossimo anno”.

