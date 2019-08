WTA Cincinnati – Kerber eliminata all’esordio: la tedesca cede all’estone Kontaveit

Angelique Kerber subito ko al torneo WTA di Cincinnati: la tedesca ko per mano di Kontaveit

Esordio Amaro per Angelique Kerber al “Western & Southern Open”, torneo Wta Premier 5 dotato di un montepremi complessivo pari a circa 3 milioni di dollari, che si disputa sui campi in cemento di Cincinnati, negli Stati Uniti. La tedesca ha ceduto alla rivale estone Kontaveit dopo un’ora e 25 minuti di gioco, col punteggio di 7-6, 6-2. Avvicinamento deludente per Kerber all’ultimo Slam della stagione, la tedesca dovrà studiare bene la sua condizione e migliorare in vista degli US Open.

