WTA Cincinnati – Camila Giorgi subito ko: l’azzurra asfaltata da Sakkari

Camila Giorgi cede a Sakkari all’esordio al torneo WTA di Cincinnati: l’azzurra eliminata in due set

Esordio amarissimo per Camila Giorgi al torneo WTA di Cincinnati: la numero 51 del ranking mondiale femminile, migliore azzurra in classifica, ha ceduto in due set alla rivale Sakkari, dopo solo un’ora e 5 minuti di gioco. Giorgi è stata sconfitta col punteggio di 6-3, 6-0. Sakkari dunque vola ai 16esimi di finale nei quali sfiderà Kvitova.

