WTA Cincinnati – Barty non si emoziona, anche se davanti ha Sharapova: la n°2 al mondo accede agli ottavi

Ashleigh Barty accede agli ottavi di finale del WTA di Cincinnati: la numero 2 al mondo batte Maria Sharapova in due set

Dopo 1 ora e 29 minuti di gioco, Ashleigh Barty stacca il pass per gli ottavi di finale del WTA di Cincinnati. La tennista australiana, che lunedì ha perso la prima posizione WTA cedendola a Naomi Osaka, si è imposta in due set su Maria Sharapova (97 WTA), nella sua prima vittoria in carriera contro la pluricampionessa Slam russa. Barty ha vinto i due set necessari al passaggio del turno con il punteggio di 6-4 / 6-1.

