Wanda Nara spegne i sogni del Napoli: “Icardi resta all’Inter! Io la più grande stronza d’Italia ma…”

Wanda Nara spegne le voci di mercato intorno a Icardi: niente trasferimento al Napoli, ‘Maurito’ vuole solo l’Inter. Rifiutata anche la Juventus

“Se Icardi ha rifiutato il Napoli? Abbiamo tanti amici di Napoli, ma sono le società che decidono. Sarò scomoda perché sono la moglie, ma uno che fa 120 gol a 26 anni fa comodo a qualunque squadra”. Si è espressa così, nello studio di Tiki Taka, Wanda Nara, moglie e agente del centravanti argentino. Il giornalista partenopeo Raffaele Auriemma ha precisato: “Icardi non ha rifiutato Napoli, ha rifiutato tutto ciò che non sia il restare all’Inter”. “Esattamente. Grazie”, ha replicato Wanda.

La situazione è dunque ben definita: l’Inter vuole vendere il calciatore, ma da parte sua Icardi sembra rifiutare qualsiasi proposta, anche quelle allettanti di Napoli e Juventus, pur di restare in nerazzurro anche a costo di non giocare. Lo conferma la stessa Wanda Nara: “sappiamo già dall’inizio del mercato la sua scelta: secondo me rimane all’Inter, lo ha detto e penso che così farà. Io posso portare mille offerte, ma vuole giocare qua: pensa non sia finita la sua esperienza. Rifiuto alla Juve? Può succedere: è stato logico tutto il mercato. Si sono presentate offerte che nessuno avrebbe rifiutato, Mauro ha detto no per l’Inter. Non so cosa può succedere. Io non posso mettergli un’arma in testa: lui vuole restare. La società paga lo stipendio ed è libera di decidere se utilizzarlo, il giocatore è libero di decidere dove giocare, ognuno fa quello che si sente. Conte? Può dargli una possibilità: un allenatore che è bravissimo può scegliere. Non mi aspetto nulla, è una scelta della società: possono scegliere.

Icardi è fuori dal mercato, dall’inizio: era sicuro di restare. O magari a Mauro qualcuno ha detto di restare. Magari ha parlato con quello che comanda. Lui fermo? Nessuno sa cosa succederà. Aspettiamo la Juve? Non è vero. Io conosco Mauro, sapevo cosa avrebbero detto su di me: non era vero dell’accordo con la Juve, a Napoli non vado da sette anni. C’era stato un interesse della Juve due anni fa, che Mauro ha rifiutato. Io come agente? Non mi do un voto, ho uno staff che lavora con me: adesso sono la stronza più grande d’Italia perché Mauro non va via, ma quando Mauro ha rifiutato tutti gli anni scorsi ero la migliore. Non voleva andare via prima, non vuole andare adesso. Se ridirei tutto ciò che ho detto? Assolutamente. Chi gli ha detto di restare? Non posso parlare per Mauro, non ho detto nulla io”.

